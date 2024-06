Vouchery dla pracodawców w regionie, czyli będzie więcej miejsc pracy [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Blisko 24 mln zł na vouchery zatrudnieniowe dla pracodawców z Pomorza Zachodniego dostały Urzędy Pracy w naszym województwie.

Przedsiębiorcy będą szkolić, doposażać stanowiska i zatrudniać osoby bezrobotne. Ponad 40 voucherów dostał Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, o czym mówi jego dyrektorka Anna Kowalska.



- Pracodawca będzie mógł przeznaczyć te pieniądze, albo na doposażenie stanowiska pracy, albo po prostu zainwestować w tę osobę. Czy to skierować ją na szkolenie, albo na przykład, jeżeli będą to mamy i będą chciały wejść na rynek pracy, będą mogły dać dzieci do przedszkola i pracodawca będzie mógł przeznaczyć część tych pieniędzy na to, aby ta mama mogła pójść do pracy - tłumaczy Kowalska.



Stopa bezrobocia z każdym rokiem spada w województwie zachodniopomorskim - zapewnia Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. - Ten problem, jakim jest bezrobocie, nie jest już tak jaskrawy, jak był 10,15, czy 20 lat temu, kiedy byliśmy na pierwszym lub drugim niechlubnym miejscu na mapie polskiego bezrobocia.



Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskich Funduszów Społecznych na jeden voucher zatrudnieniowy to 40 tys. złotych.