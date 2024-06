Lekcja pierwszej pomocy, zamiast mandatu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zamiast mandatu, pouczenie i obowiązkowa lekcja udzielania pierwszej pomocy. To piątkowa akcja kołobrzeskiej policji i miejscowych ratowników.

Brak świateł czy zapiętych pasów bezpieczeństwa - za takie wykroczenia drogowe zatrzymywali w piątek kołobrzescy policjanci. Drogówka nie wlepiała jednak mandatów, lecz wspólnie z grupą „Paramedic” zapraszała do wspólnych ćwiczeń z wykorzystywania defibrylatora AED. Jak istotne w kontekście ratowania ludzkiego życia jest to urządzenie?



- Taki defibrylator przy zatrzymaniu krążenia można użyć w każdej sytuacji - tłumaczył ratownik Mateusz Giec. - Niezależnie, czy ktoś ma rozrusznik serca, czy nie. Czy jest w ciąży. To jest w pełni bezpieczne, inteligentne urządzenie.



Mieszkańcy Kołobrzegu pozytywnie ocenili dzisiejszą akcję. - To jest potrzebne i szerzenie świadomości na temat AED, to podstawa pierwszej pomocy. Super akcja, szczególnie w sezonie, kiedy mamy turystów z innych części kraju. Jak najwięcej takich akcji, żeby ludzie wiedzieli, że taki sprzęt jest ogólnie dostępny i można go użytkować.



Podczas policyjnych działań przeszkolonych zostało kilkudziesięciu kierowców.