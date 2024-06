Protest przed tunelem w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wjazd do tunelu w Świnoujściu zablokowany przez protest mieszkańców - po godzinie 14 kilkadziesiąt osób z flagami i oponami wstrzymało ruch na rondzie przed tunelem.

Mieszkańcy Świnoujścia tłumaczą, że ich manifestacja jest wynikiem decyzji, jaką w ostatnich dniach wydała Straż Graniczna odnośnie dojazdu autobusów komunikacji miejskiej do plaży na Warszowie.



- Uważamy, że Straż Graniczna oszukała mieszkańców zakazując nam dojazdu na plażę i zabierając to, co jest dla nas tak naprawdę jedynym miejscem wypoczynku i rekreacji. - Dzisiaj miało być rozpoczęcie sezonu, miał ruszyć autobus komunikacji miejskiej ulicą Ku Morzu. - Czekaliśmy na rozkład autobusów, który miał być podany w tym tygodniu. A okazało się, że nie będzie żadnych autobusów. Mało tego: ulica Ku Morzu będzie nieprzejezdna dla transportu autobusowego. - Czy to coś da?! Miejmy nadzieję, Walczymy do końca - mówili protestujący.



Ulica Ku Morzu jest objęta strefą bezpieczeństwa; tym samym zamknięta dla ruchu pieszych i pojazdów od ponad roku.