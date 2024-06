Marynarka Wojenna świętuje. Atrakcji co niemiara [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, sprzęt do nurkowania i Orkiestra Marynarki Wojennej, a wszystko dostępne dla zwiedzających. W sobotę w Świnoujściu marynarze obchodzą Święto Marynarki Wojennej.

Atrakcje dla turystów i mieszkańców przy wybrzeżu Władysława IV udostępnione są od godz. 13. Zainteresowanych zwiedzaniem nie brakuje.



- Mój syn zajmuje się wojskiem, ma własne muzeum... Dlatego tu przyszliśmy. Ale on zajmuje się wojskiem lądowym. - Wrażenia bardzo fajne, warto odwiedzić. - Jesteśmy grupą nurków-minerów z 12. Dywizjonu Trałowców. Jest tu też sprzęt nurkowy i EOD. Tutaj mamy dwa zestawy do nurkowania - jeden to zestaw amagnetyczny, a drugi jest typowy - taki, którego używamy do przeglądów, w tym zestawie nurkujemy do niewybuchów - mówili.

- Co się bardziej podoba? Okręty, czy marynarze - dopytywała jednej ze zwiedzających reporterka Radia Szczecin.

- Marynarze! I mundury są zawsze najładniejsze - odparła.



Piknik Marynarki Wojennej potrwa do 21.