Hity dla seniority (i nie tylko) na Pogodnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Taniec w rytm przebojów z dawnych lat - trwa dancing na szczecińskim Pogodnie.

Na pl. Waleriana Pawłowskiego rozbrzmiewają m.in. przeboje z lat 60. i 70.



- Uważam, że takie imprezy powinny się odbywać cyklicznie, co tydzień. Można popatrzeć, posłuchać, to czas relaksu. Muzyka świetna: takie właśnie hity dla seniority i nie tylko - podsumowała jedna z pań biorących udział w imprezie.



Organizatorem wydarzenia jest Rada Osiedla Pogodno. Dancing potrwa do godziny 18.