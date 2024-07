Sauna na kołobrzeskiej plaży? Owszem, jest taki pomysł!

źródło: https://pixabay.com/pl/912341/jackmac34 jackmac34/CC0 - domena publiczna

Miejska sauna na kołobrzeskiej plaży? Z propozycją ulokowania takiej atrakcji w okolicach miejscowego molo wychodzi jeden z miejscowych radnych.

Radny Kamil Barwinek w przeszłości chciał walczyć z parawanami na kołobrzeskiej plaży. Teraz myśli o jej uatrakcyjnieniu poza sezonem wakacyjnym.



- Mam nadzieję, że taka sauna by się u nas przyjęła, byłaby dodatkową atrakcją, byłaby czymś, co by nas wyróżniało wśród innych miast nadmorskich. Z powodzeniem działa to w Sopocie, jest dość popularne jest w krajach nordyckich. Miasto Kołobrzeg to miejsce, gdzie jest bardzo dużo osób morsujących, saunujacych - chętnie by z tego korzystali, łączyliby kąpiel w morzu z saunowaniem z widokiem na morze - przekonywał.



Radny złożył w tej sprawie zapytanie do miejskich urzędników. Punkt dotyczący miejskiej sauny w swoim programie wyborczym miała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.



Aby taka atrakcja mogła stanąć na plaży centralnej potrzebna jest natomiast zgoda Urzędu Morskiego, a w zależności od rozmiaru inwestycji konieczne mogą okazać się także zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.