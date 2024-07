Mieszkańcy niezadowoleni. Autobusy nie dojadą do plaży

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Plaża na świnoujskim Warszowie bez kąpieliska. Decyzją Straży Granicznej, do plaży przy terminalu LNG nie dojadą autobusy komunikacji miejskiej. Teraz samorząd musi szukać innych rozwiązań, by mieszkańcy prawobrzeża Świnoujścia też mieli dostęp do strzeżonej plaży.

Brak zgody ze strony Straży Granicznej na dowożenie mieszkańców i turystów na plażę, dla miasta jest niemałym wyzwaniem - wyjaśnia Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. - Jesteśmy zmuszeni do przygotowywania kąpieliska na przedłużeniu wjazdu na plażę na wysokości Łunowa. Trwają tam intensywne prace naprawiające drogę dojazdową, która została rozjechana w ciągu minionego roku. Tą plażą będzie można dojść na wysokość plaży na Warszowie i korzystać z tych walorów. Jest to bardzo dziwna sytuacja, bardzo niekomfortowa.



Również mieszkańcy nie kryją niezadowolenia z jedynego rozwiązania, które im pozostaje, by mieć dostęp do plaży. - Jeżeli nawet ruszą autobusy w kierunku plaży w Przytorze, to dla nas to będzie bardzo niekomfortowa sytuacja. Tam nie ma żadnych miejsc parkingowych, a wiadomo, że do lasu się nie wjeżdża. Na chwilę obecną droga jest bardzo dziurawa. Ludzie nie mają nawet gdzie zostawić tam aut, gdyby chcieli się sami udać teraz.



Ulica Ku Morzu została zamknięta w kwietniu ubiegłego roku, po wprowadzeniu przez wojewodę zachodniopomorskiego strefy bezpieczeństwa wokół terminalu LNG.