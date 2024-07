Sieciówki będą ważne w Polregio podczas finału TTSR

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Bilety okresowe, czyli sieciówki, komunikacji miejskiej honorowane będą w pociągach Polregio podczas tegorocznego finału regat The Tall Ships Races.

Przewoźnik uruchomi także dodatkowe połączenia kolejowe na zbliżający się finał regat. Będą to trzy pociągi, które w nocy po zakończeniu imprez, około północy odwiozą pasażerów. Pojadą one ze Szczecina do Stargardu, Gryfina i Goleniowa.



Finał regat The Tall Ships Races odbędzie się od 2 do 4 sierpnia.