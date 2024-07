Remont witraży w Bazylice Archikatedralnej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dwadzieścia witraży w Katedrze Świętego Jakuba Apostoła odzyska swój dawny blask - to w ramach renowacji i przebudowy kościoła, które rozpoczęły się w lipcu.

Prace renowacyjne pod okiem szczecińskiego mistrza witrażysty trwają.



- Każdy witraż jest na nowo myty, czyszczony... Ołowiane łączniki są odnawiane tam, gdzie to jest potrzebne, ale są też przerabiane, by mogły pasować w nowych ramach

- mówi proboszcz Bazyliki Archikatedralnej, ksiądz Dariusz Knapik.



Dwa witraże już są zamontowane, kolejne będą pojawiały się stopniowo.



- Za chwilę się pojawi witraż trzeci - Świętej Katarzyny, a za cztery tygodnie pojawi nam się witraż w kaplicy św. Judy. I raczej w tym roku jeszcze planujemy witraże w kaplicy Najświętszego Sakramentu. I to będzie zakończenie witraży na ten rok - wylicza kierownik techniczny katedry Świętego Jakuba, Dorian Sierek.



Remont witraży potrwa do dwóch lat, jest finansowany ze środków fundatorów. Koszt renowacji to około 2 tys. zł za metr kwadratowy.