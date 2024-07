Program "Bezpieczny Senior" w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Całodobowe opaski dla osób samotnych i chorych z funkcją powiadomienia służb ratunkowych i systemy SMART DOM wykrywające czad i gaz w mieszkaniach oraz opiekunowie i asystenci - to wszystko w ramach Programu Bezpieczny Senior, który właśnie rusza w Stargardzie.

Do wykorzystania jest prawie 1 mln 700 tys. zł unijnej dotacji pozyskanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.



Katarzyna Falbogowska z MOPS Stargard potwierdza, że nabór chętnych rozpocznie się w najbliższych dniach.



- Docelowo programem zostanie objętych minimum 50 uczestników. Będą to usługi asystenckie dla osób starszych i usługi opiekuńcze. Osoba, która wspomaga w codziennych czynnościach po prostu - towarzyszy. Opaski bezpieczeństwa to już sprawdzona u nas forma wsparcia - zaznaczyła.



Z której skorzystało ponad 100 seniorów w ramach innych projektów.



Pani Józefa zmagająca się ze stanem po udarze deklaruje, że chętnie sięgnie po całodobową opaskę.



- W trakcie udaru, przechodzenia rehabilitacji, dostałam ostrego zawału serca. Przez cały czas jestem jeszcze pod kontrolą kardiologiczną. Opaska taka byłaby niezbędna - przyznała.



W zaplanowanym na jesień programie przewidziano również opiekę wytchnieniową, z której skorzystają rodziny osób przewlekle chorych.