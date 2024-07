Moda plażowa minionego wieku. "Nie można było pokazywać żadnej części ciała" [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Długie wąsy i kąpielówki od kolan po pachy - to nie jedyne zaskakujące trendy mody plażowej, która obowiązywała w minionym stuleciu. To i wiele innych ciekawostek na temat kąpieliska w Świnoujściu można się dowiedzieć na wakacyjnej wystawie w Muzeum Rybołówstwa Morskiego.

Czasowa wystawa o historii mody plażowej u zwiedzających budzi zdecydowanie pozytywne emocje.



- Panowie mają te majty po pachy. - Nie wyobrażam sobie dzisiaj w takim stroju iść na plażę. - Mężczyźni mają dziwnie długie wąsy i same ubiory są niesamowite, interesujące. Nie bardzo rozumiem, dlaczego wszyscy stoją tak pozując na jednej nodze. Byłbym w stanie się w to ubrać, ale nie wiem czy bym chciał. Na pewno zwracałbym uwagę - mówią oglądający wystawę.



Małgorzata Płońska-Nagaba przyznaje, że i stroje i same zasady odbywania morskich kąpieli były restrykcyjne.



- Były długie sukienki, nie można było żadnej części ciała pokazywać. Potem kobiety mogły pokazywać łydki, ale te stroje były takie dosyć obszerne, obfite, żeby jakieś krągłości, kobiecości nie pokazywać. Nie kąpano się na plaży. Korzystano z łaźni miejskich, gdzie była dostarczana woda z morza. Na początku XX wieku były podzielone kąpieliska na damskie, męskie i rodzinne - mówi Płońska-Nagaba.



Wystawa jest poświęcona modzie plażowej od końca XIX. w. do lat 50. XX wieku. Znajdują się na niej zarówno zabytkowe fotografie, jak repliki strojów z dawnych lat.