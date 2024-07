Unia Pracy chce częściowo darmowej komunikacji miejskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Darmowa komunikacja w mieście - tego chce szczecińska Unia Pracy.

Wniosek w sprawie zmian został złożony u prezydenta Piotra Krzystka. Chodzi o bezpłatne przejazdy liniami autobusowymi 70 i 90 - mówi Michał Peno, przewodniczący Unii Pracy w Szczecinie.



- To są linie okrężne, które jadą przez Śródmieście i Centrum. Były pomyślane jako linie, które mają z jednej strony odciążać Śródmieście od transportu prywatnego, od samochodów. Z drugiej strony, jako pewnego rodzaju rekompensata za poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - mówi Peno.



Linie 70 i 90 nie realizują swojego zadania. Cały czas mamy intensywny ruch w centrum - dodaje przewodniczący Unii Pracy w Szczecinie.



- Takie rozwiązanie nie nadmiernie obciąży budżet miasta. Mogłoby być to rozwiązanie testowe informacji dotyczących tego, czy darmowa komunikacja publiczna na wybranych liniach zwiększa czy zmniejsza natężenie ruchu. Musielibyśmy to sprawdzić. Wierzymy, że takie rozwiązanie będzie skuteczne i efektywne - mówi Michał Peno.



Petycja w sprawie darmowych przejazdów 1 lipca trafiła do Urzędu Miasta. Szczeciński magistrat ma 30 dni na odpowiedź.