Skumulowanie remontów i problemy z dojazdem w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Skumulowanie remontów dróg w Stargardzie dotyka coraz bardziej kierowców i mieszkańców. Problemy z dojazdem zwiększyły się po zamknięciu odcinka ulicy Chrobrego na Starym Mieście.

Nieprzejezdne są ulice Kochanowskiego i Okrzei, a także jeden z wiaduktów kolejowych nad ulicą Bogusława. Prace remontowe toczą się na Osiedlu Letnim po drugiej stronie miasta - tym razem u zbiegu ulic Pogodnej i Przedwiośnie w kierunku Alei Żołnierza. Ten odcinek od jutra do piątku również zostanie zamknięty.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego tłumaczy, że zamknięcie Pogodnej i części ulicy Przedwiośnie to konieczność, wynikająca z harmonogramu prowadzonych prac. - Zapowiedziano i zaplanowano kolejny etap, czyli układanie warstwy ścieralnej na jezdni. Od czwartku jest taki plan i nie ma innych możliwości technicznych, żeby to zrealizować. Nowe jezdnie, chodniki, przebudowa zatoki autobusowej. Zdecydowana poprawa komfortu - mówi Styczewski.



Reakcja kierowców pytanych, jak się jeździ po Stargardzie bywa zaskakująca. - Wiadomo jak i to wszystko na ten temat. Staram się tak organizować dojazd, żeby jechać innymi drogami, albo obwodnicą, ale nie przez centrum - mówi jeden ze zmotoryzowanych.



Przebudowa ulic na Osiedlu Letnim o wartości blisko 4 mln zł powinna zakończyć się jesienią.