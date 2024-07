Muzyczne i psychologiczne wsparcie dla "Tych, którzy pozostali"

Stracił najbliższą osobę - teraz sam organizuje wydarzenie dla ludzi po stracie. Ryszard Czapski za pomocą muzyki i warsztatów chce udzielić wsparcia "Tym, którzy pozostali".

Trzydniowy Festiwal TKP Miłek rozpocznie się w piątek w Moryniu. Na scenie pojawią się m.in. tacy artyści jak GrubSon i zespół LemOn.Ale to nie tylko muzyka, bo w trakcie wydarzenia odbędą się też warsztaty i spotkania z psychologami dla osób przeżywających stratę najbliższych.- Nikt nie zrozumie człowieka, który stracił kogoś bliskiego, jeżeli sam tego nie doświadczy - mówi organizator festiwalu, Ryszard Czapski.- To festiwal dla ludzi, którzy stracili kogoś bliskiego, bardzo bliskiego, tak jak ja na przykład syna, i są "zmasakrowani" tą historią, która im się przydarzyła. Chcę ich wspierać, dlatego organizuję te festiwal - jest on festiwalem wsparcia dla ludzi po stracie - wyjaśnia Czapski.To druga edycja, rok temu festiwal odbył się w Chojnie. Odzew ludzi, którzy tam byli, dał mi dużą satysfakcję - dodaje organizator wydarzenia.- Jest kilka osób, którym to pomogło. Byli ludzie, którzy byli zamknięci w sobie i nie mogli się z tym pogodzić. Dzięki spotkaniom z psychologami, z innymi ludźmi jest im łatwiej funkcjonować. Bo musimy dalej żyć - podkreśla.Początek festiwalu w Moryniu w piątek o godz. 16. Szczegóły znajdują się na stronie wydarzenia