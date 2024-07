Wyjątkowe odkrycie podczas porządkowania Politechniki Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Podczas porządkowania Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej odnaleziono archiwalne plany budynku.

Po wybudowaniu nowego gmachu przy ulicy Willowej, będziemy przenosić i inwentaryzować wyposażenie laboratoriów, możemy wtedy spodziewać się kolejnych znalezisk - mówi Artur Bejger, prorektor Politechniki Morskiej.



- Jeżeli chodzi o znajdowane dokumenty, to wcale nie jest takie częste. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy będziemy opróżniali te piwniczne laboratoria, w których znajduje się Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki, to tych znalezisk będzie coraz więcej. Tam jest sporo takich zakamarków, do których naprawdę nikt nie zaglądał - przyznał.



Projekt budynku przy Wałach Chrobrego 2 z 1914 roku zakładał wybudowanie wieży od południowej strony gmachu, jednak ze względu na wojnę porzucono to założenie - tłumaczy Paweł Gut z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Jest to kopia projektu technicznego, który został wykonany w 1914 roku, kiedy rozpoczęto budowę tego budynku na Wałach Chrobrego - ówczesne Hakenterrasse - gmach dzisiejszej Politechniki Morskiej w Szczecinie, a przed wojną Urząd Skarbowy dla całego ówczesnego Pomorza - tłumaczył.



Budowa nowego budynku Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki ma zostać zakończona na początku 2025 roku.