Międzyzdroje. Wystawa plakatów Andrzeja Pągowskiego [ZDJĘCIA]

Wernisaż plakacisty Andrzeja Pągowskiego pt. "Morgenstern na nowo" rozpoczął oficjalną cześć 27. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.

Wystawa została przedstawiona w Międzynarodowym Domu Kultury i prezentuje plakaty do wszystkich 20 filmów Janusza Morgensterna. Jest to trzeci z kolei autorski projekt Andrzeja Pągowskiego promujący wybitnych reżyserów polskiego kina.- To jest kolejny projekt, który ma wam, widzom, przypomnieć wspaniałe filmy reżysera, o którym nie możemy zapomnieć i ma wam widzom uświadomić, jakie wspaniałe filmy zrobił. Bo myślę, że na tej sali dzisiaj było pełno osób, które znają stawkę większą niż życie, a nie wiedzieli, że reżyserem wielu odcinków był właśnie Janusz Morgenstern - dowiedzieli się uczestnicy wernisażu.Andrzej Pągowski jest również autorem plakatu 27. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.- W tym roku połączymy dwa elementy - jeden element, który został przez naszą nową kulturę spopularyzowany, czyli zostawianie takich kłódek, które mają upamiętniać miłość, uczucia, wydarzenia. A drugi to Festiwal Gwiazd, czyli gwiazda z tą moją kłódką, która jest dowodem na to, że latem serce w Międzyzdrojach jest czytelnym pomysłem - dodał.27. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach potrwa do soboty.