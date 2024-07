Ograniczenie prędkości na dwóch kluczowych węzłach

Źródło fot.: www.pixabay.com/photo-688566 (domena publiczna)

Wakacyjne zmiany przy węźle Klucz - nie będzie jednak rozwiązań z ubiegłego roku. Wtedy to drogowcy utworzyli dwa pasy wjazdu i zjazdu z S3 na A6, kosztem jednego pasa w kierunku Kołbaskowa.

Po analizie uznaliśmy, że to rozwiązanie się nie sprawdziło, bo niewielu kierowców z tego korzystało. Dlatego w rejonie węzła Klucz wprowadziliśmy ograniczenie prędkości do 80 km/h - mówił w audycji "Czas Reakcji" rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.



- To będzie tylko i wyłącznie na czas wakacji, ponieważ paradoksalnie mniejsza prędkość oznacza bardzo często większą płynność ruchu. Mniejsze różnice prędkości między pojazdami - mówił Grzeszczuk.



Ograniczenia prędkości do 110 km/h wprowadzone są też przy węźle Dąbie.



Z wyliczeń drogowców wynika, że w ubiegłą niedzielę A6 w okolicy Goleniowa przejechało ok. 50 tysięcy aut.