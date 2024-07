Opancerzone pojazdy zjechały do Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Trwa Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych i Samolotów w Kołobrzegu.

Ta impreza przez 25 lat odbywała się w Darłowie. 26. odsłonę zorganizowano na terenie lotniska w kołobrzeskim Podczelu. Można tu zobaczyć ponad sto wojskowych pojazdów, a także mundury i wyposażenie wojsk z różnych stron świata. Są też rekonstruktorzy, którzy przygotowują inscenizacje batalistyczne. Na miejscu czeka również militarny bazar i przejażdżka ciężkim sprzętem.



Odwiedzający zlot mówią, że imprezie towarzyszy klimat zarówno edukacji, jak i atrakcji turystycznej.



- To unikalna okazja do tego, żeby poobcować z artylerią i innymi bojowymi maszynami. - Czołgi samochody, wystawy z muzeów. Na co dzień rzadko gdzie można się wybrać na coś takiego. - Taką perełką są te rekonstrukcje organizowane na zlotach, zawsze były tak bogato inscenizowane. - Jestem tutaj dla wnuka. Żeby zobaczył, jak to wszystko wyglądało - mówią odwiedzający zlot.



Militarna impreza w Kołobrzegu potrwa do niedzieli.