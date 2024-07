Historia Szczecina w zbiorach Archiwum Państwowego

Afisz z 7 lipca 1945 r., informujący polskich mieszkańców Szczecina o przejęciu miasta przez polską administrację i włączeniu go tym samym w granice Rzeczypospolitej Polskiej (APSz, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa, sygn. II/7).

Szczecińskie Archiwum Państwowe przy ulicy świętego Wojciecha 13, zachęca do zapoznania się ze zgromadzonymi zbiorami.

Znajdziemy tam dokumenty przedwojenne - niemieckie, jak i te które powstały już w polskim Szczecinie - tłumaczy Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Co możemy znaleźć? Przede wszystkim są to dokumenty sporządzone przez zarząd miejski, począwszy od ostatniego dnia kwietnia 1945 roku. Początki polskiej administracji, tworzenia się polskich instytucji i napływu pierwszych osadników - mówi Sitarz.



Pierwsze lata w powojennym Szczecinie były obarczone wieloma problemami. Zmagali się z nimi pionierzy miasta - dodaje Sitarz.



- Oczywiście inaczej musimy spojrzeć na przedstawicieli władzy, administracji, inaczej na nas zwykłych ludzi, ale generalnie problemy były chyba dla wszystkich mniej więcej te same. Stworzenie samej struktury władz miejskich, innych instytucji, ściągnięcie ludzi, którzy znali się na poszczególnych dziedzinach - mówi Sitarz.



Za pierwszy dokument polskiej administracji Szczecina uznaje się notatkę sporządzoną przez prezydenta miasta Piotra Zarębę 30 kwietnia 1945 roku. Dokument odnaleziony został w 2021 roku podczas remontu sali plenarnej Urzędu Miasta.