Badaczka ZUT opracuje ekologiczny sposób uzyskiwania powłok ekranów [ZDJĘCIA]

Dr inż. Agata Niemczyk. Fot. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mają zastosowanie w medycynie i technologiach, których używamy na co dzień, a teraz będą bardziej opłacalne i ekologiczne. Badaczka ZUT dr inż. Agata Niemczyk opracowuje nowatorską metodę pozyskiwania supercienkich powłok polimerowych.

Obecnie takie powłoki wytwarzane są podczas skomplikowanych procesów chemicznych, które są nie tylko kosztowne, ale też złe dla środowiska. To ma szansę się zmienić - mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.



- Doktor inżynier Agata Niemczyk z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki opracuje ekologiczny i bardziej opłacalny sposób ich pozyskiwania. Bez użycia rozpuszczalników, z wykorzystaniem minimalnych ilości surowców, nie generując niebezpiecznych odpadów. Powłoki takie są elementami urządzeń, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Ekranów, wyświetlaczy czy czujników optycznych, ale także bardziej zaawansowanych aparatów medycznych i diagnostycznych - mówi Kujawa.



Celem badań jest opracowanie sposobu produkcji powłok o właściwościach ochronnych i antybakteryjnych. Projekt dofinansowano na kwotę ponad miliona złotych.