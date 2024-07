Okrągły milion zł dla strażaków z regionu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Milion złotych trafi do strażaków na Pomorzu Zachodnim.

Pięćdziesiąt trzy najpotrzebniejsze remonty w zachodniopomorskich remizach zostaną przeprowadzone dzięki "Grantom Strażackim 2024". Dziś Urząd Marszałkowski opublikował listę inwestycji objętych finansowym wsparciem. To środki na modernizację instalacji elektrycznej, ocieplanie budynków remiz czy wymianę bram garażowych.



Była to już piąta edycja naboru, dzięki któremu strażacy ochotnicy mogą zdobyć granty na prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP oraz w ich otoczeniu.



Do tej pory, dzięki programowi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego udało się zrealizować blisko 150 pilnych remontów, m.in. wymieniano bramy wjazdowe, odnawiano elewacje, remontowano szatnie i sale szkoleniowe.



Przed OSP kolejne inwestycje - pozytywną ocenę merytoryczną otrzymały 53 oferty złożone przez podmioty m.in. z powiatów drawskiego, koszalińskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, gryfickiego czy kołobrzeskiego.