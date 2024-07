Dziewięć klatek bez gazu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mieszkańcy dziewięciu klatek na osiedlu Arkońskim w Szczecinie bez gazu. Chodzi o blok przy ulicy Chopina.

O zaistniałej sytuacji poinformował nas słuchacz, który zaznacza, że od niedzieli od 15 gazu nie ma. - Ponoć się tam ulatniał. Wyczuwalny był w klatkach na dole. Także bardzo dobrze, że ktoś zainterweniował i odłączył, ale do tej pory jest zero reakcji spółdzielni, która według obwieszczeń PGNiG-e ma to naprawić na własny koszt i ona za to odpowiada. Tak mniej więcej głosi napis na kartkach. Ponoć włączą wieczorem - powiedział słuchacz.



Wieczorem albo za 3 dni - takie informacje uzyskaliśmy od spółdzielni "Wspólny Dom" zarządzającej blokiem przy ulicy Chopina. Jej przedstawiciele zaznaczyli, że prace naprawcze rozpoczęły się w poniedziałek, ale mogą potrwać nawet do czwartku.