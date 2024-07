Nowi Ambasadorowie Szczecina w "RSnW" o swoich działaniach na rzecz miasta

Ten tytuł zobowiązuje do dalszego działania na rzecz miasta i jego mieszkańców - mówili w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" nowi Ambasadorowie Szczecina, którzy otrzymali tytuł 5 lipca podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji urodzin Szczecina.

- Na pewno nie spocznę na laurach - zapewnia uhonorowany tym tytułem fotograf Andrzej Łazowski. - Często oczywiście są to wyraziste osobowości, które mają za zadanie inspirować innych. Jak dowiedziałem się, z kim będę miał okazję otrzymywać ten tytuł, to pomyślałem sobie, że nic nie jest bez przypadku. Od pewnego czasu poszukuję też sprzymierzeńców do tworzenia idei europejskich centrów leczenia.- Będę nadal pomagał zawodowo i społecznie pacjentom potrzebującym pomocy - zaznacza dr Marek Lickendorf z Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej szpitala "Zdroje". - Chcielibyśmy stworzyć w regionie taką komórkę, która zajmie się dziećmi. Wszyscy zbieramy na jakieś zbiórki. Myślę, że warto w Szczecinie stworzyć taką komórkę, która by wspierała tych ludzi w tych zbiórkach, nie tylko przez WOŚP, przez "się pomaga", ale tak bardziej oficjalnie, żeby osoby miały zaufanie do tego, że ktoś to weryfikuje i może śmiało to dalej polecać.Ambasador Szczecina to tytuł nadawany od 24 lat za zasługi w promowaniu miasta - w kraju i za granicą.