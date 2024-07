Porady eksperta, jak bezpiecznie plażować

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Choć na na całym wybrzeżu zapowiadane są dziś opady, to dopiero po południu. Do tego czasu ma być słonecznie, a temperatura będzie sięgała nawet 30 stopni Celsjusza.

Zapytaliśmy ratowników, jak ten czas wykorzystać, by plażowanie zakończyło się pozytywnie.



Bezchmurne niebo i upał w Świnoujściu ma być dziś do godziny 14. To wystarczający czas, by na plaży się przegrzać, a nawet dostać cieplnego udaru. Jak plażować bezpiecznie?



- Na pewno należy pamiętać, że godziny południowe są najbardziej niebezpieczne i to nie tylko ze względu na temperaturę, ale też ze względu na jakość tych promieni słonecznych. Wszelkiego rodzaju kremy z filtrem, wysokim filtrem, czapeczki. Pijemy dużo wody. Wejście do wody powinno być stopniowe. Należy schłodzić organizm, plecy, kark, głowa i wtedy można z tych kąpieli korzystać - przypomina Jarosław Włodarczyk, ratownik WOPR Świnoujście.



A co robić, gdy jednak organizm przegrzejemy? - Zawroty głowy, osłabienie, oblanie się zimnym potem, mroczki przed oczami to są to elementy związane z tym, że organizm może być przegrzany. Wtedy należy najlepiej zejść z plaży, udać się do przewiewnego, fajnego miejsca, zacienionego, napić się. A jak naprawdę się źle czujemy, to już wtedy podejść, nie czekać aż zasłabniemy, tylko podejść do ratowników i powiedzieć, że się źle czujemy - podkreśla Włodarczyk.



Pogoda idealna do plażowania w Świnoujściu ma być również przez cały weekend, więc o podstawowych zasadach bezpiecznego plażowania warto pamiętać.