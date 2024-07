Praca sezonowa pełna jest pułapek. Na co zwrócić uwagę? [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

"Pamiętajmy, że każdy warunek umowy z pracodawcą powinniśmy mieć na piśmie" - apeluje Ewelina Kolanowska, rzeczniczka prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

Praca sezonowa, to często dobry sposób dla młodych, żeby dorobić. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim przed podpisaniem umowy powinniśmy sprawdzić pracodawcę w Internecie.



Dokument powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach. Warto też zrobić mu zdjęcie. Ważne, żeby zawierał okres pracy i kwotę wynagrodzenia.



"Chociaż na umowie zlecenie zarobimy więcej, to lepiej zawrzeć umowę o pracę" - przypomina Kolanowska: - Wtedy chroni nas kodeks pracy i wtedy można przejść do Inspekcji Pracy i poprosić o pomoc. I my wtedy tę pomoc niesiemy... Natomiast, jeżeli mamy tylko umowę zlecenie, to niestety zostaje nam tylko i wyłącznie droga sądowa.



"Za każdą przepracowaną godzinę, należy nam się zapłata" - dodaje Kolanowska: - Zawsze przypominamy, że jeżeli ktoś wam proponuje np. przyjdźcie na 8 godzin, zobaczymy czy umiesz gotować, sprzątać, obsługiwać, to i tak musicie za tę pracę otrzymać wynagrodzenie. To nie jest wolontariat, czyli nie zgadzamy się na dzień próbny bez umowy i nie zgadzamy się na dzień próbny bez pieniędzy.



Osoby między 16. a 18. rokiem życia nie mogą pracować dłużej niż 35 godzin tygodniowo i nie mogą sprzedawać alkoholu i wyrobów tytoniowych.