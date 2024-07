Trwa remont kołobrzeskiego stadionu piłkarskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W ekspresowym tempie, choć z problemami wynikającymi z warunków atmosferycznych, przebiega wymiana murawy. Wszystko po to, aby wkrótce mógł na niej zagrać beniaminek pierwszej ligi.

To właśnie płyta boiska jest kluczowym elementem modernizacji obiektu. Po dotychczasowej murawie nie ma już śladu.



Tomasz Tamborski, pełnomocnik wykonawcy inwestycji mówi o pracach, jakie już wykonano oraz o tym, co zmieni się na obiekcie w najbliższych dniach.



- Korytowanie, demontaż istniejącego nawodnienia i elementów obcych. Później nastąpi między innymi: nawiezienie piasku, jego wyrównanie czy nawiezienie warstwy wegetacyjnej. Na końcu dojdzie do rozłożenia trawy - wymienia Tamborski.



Układanie nowej, hybrydowej murawy miało rozpocząć się w czwartek, jednak z uwagi na warunki atmosferyczne zostanie przełożone o dwa dni. Całość powinna zakończyć się jednak już na początku przyszłego tygodnia. Wszystko po to, by murawa była gotowa na pierwszy domowy mecz miejscowej Kotwicy zaplanowany na 26 lipca.



Już w czasie piłkarskiego sezonu, stadion będzie przechodził dalszą przebudowę. Chodzi o dostosowanie obiektu do transmisji telewizyjnych. Całość prac kosztować będzie 10 milionów złotych, a większość pieniędzy miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu i rządowego programu Polski Ład.