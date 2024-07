Kierowca i pasażer skontrolowani. Narkotest - pozytywny

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kierowca po narkotykach wiózł pasażera z narkotykami - obaj mają teraz kłopoty.

Do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Smardzewo, w gminie Malechowo. Policjanci zatrzymali do kontroli auto.



Badanie narkotesterem wykazało, że 39-letni kierowca był pod wpływem środków odurzających, a przy 20-latku mundurowi znaleźli zawiniątko z amfetaminą. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do sławieńskiej komendy.



Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 39-latka mundurowi znaleźli dwa woreczki. W środku były marihuana i amfetamina.



Za prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków grozi do 2 lat więzienia. Z kolei za posiadanie narkotyków przewidziana jest kara do 3 lat pozbawienia wolności.