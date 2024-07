Wiekowa kołobrzeska baszta doczekała się remontu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jeden z najstarszych kołobrzeskich zabytków przejdzie kolejny remont. Miasto ma już pomysł na jego zagospodarowanie.

Chodzi o wybudowaną w XIV wieku Basztę Lontową. Pochodzący ze średniowiecza zabytek miasto odkupiło z rąk prywatnych. W ubiegłym roku przeprowadziło pierwszy etap renowacji, a prace objęły wówczas elementy zewnętrzne budynku położonego przy ulicy Dubois.



Teraz przyszedł czas na jego wnętrze, a Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu mówi, że budynek przejdzie kompleksowy remont: - Czyszczenie, odgrzybianie murów, usuwanie wilgoci, to wszystko musi zostać wykonane. Przebudowane będą schody, renowacji podlegać będą wszystkie elementy drewniane. Wyremontowana zostanie też niewielka piwnica, a w niej wymienione zostaną węzły instalacji - elektrycznej i grzewczej.



Miasto ogłosiło przetarg na to zadanie, a jeśli uda się znaleźć wykonawcę, to powinien rozpocząć roboty jeszcze w wakacje. Na realizację wszystkich prac będzie miał 120 dni. Po zakończeniu remontu obiekt zostanie przekazany jednej z miejskich organizacji działających na niwie kultury.