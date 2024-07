Znów blokada na S3. W planach kolejne

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny protest polskich przewoźników drogowych na drodze szybkiego ruchu S3 w okolicach węzła Pyrzyce. Blokada na nitce w kierunku Szczecina zapowiadana jest na sobotę między godziną 7.30 a 14.30.

- To nie będzie ostatni taki protest - zapowiada wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Piotr Krzyżankiewicz. - Mamy zgłoszone już dwa protesty, a planujemy trzy kolejne, planujemy jeszcze kilka niespodzianek w sensie negatywnym, bo będą oddziaływały na podróżnych. Natomiast my cały czas czekamy na propozycje rządu i jeśli ktoś ma pretensje do nas, to najlepiej, żeby kierował je w stronę rządu, bo wystarczy jeden telefon z chęcią rozmowy ze strony rządu i my te protesty zawieszamy.



Przewoźnicy nie będą w sobotę blokować trasy w stronę Gorzowa, ustawią się na nitce w kierunku Szczecina.