Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu. "Specyficzny, atrakcji w bród"

Ratusz w Wałczu. Foto. wikipedia.org

To impreza, która łączy wydarzenia muzyczne, sportowe i rodzinne - od piątku w Wałczu trwa 8. Festiwal Dwóch Jezior.

W ubiegłym roku zgromadził aż 15 tysięcy gości. - To wydarzenie przede wszystkim łączy mieszkańców - mówi burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. - Festiwal Dwóch Jezior jest specyficzny pod jednym kątem. To organizują organizacje pozarządowe, to organizują mieszkańcy dla mieszkańców. Kilkadziesiąt organizacji i cały szereg ludzi odpowiedzialnych za pomniejsze imprezy, które wchodzą w skład całego dużego festiwalu, więc atrakcji jest w bród.



Na co mogą liczyć uczestnicy? - Są regaty żeglarskie, regaty smoczych łodzi, zawody kajakowe, bo wszystko odbywa się na wodzie, jak najwięcej, w końcu to Festiwal Dwóch Jezior. Ponadto cały szereg zawodów na brzegu - dodaje Żebrowski.



Są między innymi turnieje sportowe, gra miejska, Parada Królowej Dwóch Jezior i wieczorne koncerty - o 19 wystąpi Lanberry, a o 21 Błażej Król.



8. Festiwal Dwóch Jezior potrwa do niedzieli.