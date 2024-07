Podejrzany o oszustwa internetowe. Jest akt oskarżenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

O 317 oszustw internetowych podejrzany jest 18-latek z Goleniowa. Pokrzywdzonych zostało ponad 30 osób. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Od lipca do grudnia ubiegłego roku, 18-latek w nieuprawniony sposób zdobył dostęp do danych osobowych i pozwalających mu na logowanie się do kont użytkowników jednej z popularnych platform sprzedażowych. Następnie łamał zabezpieczenia kont, zmieniał hasła oraz dokonywał kredytowych transakcji zakupowych. Jako punkt odbioru wskazywał jeden z paczkomatów na terenie Goleniowa.



Policja namierzyła oszusta. 18-latek przyznał się do winy. Za swoje czyny będzie odpowiadał jako młodociany przestępca. Grozi mu 5 lat więzienia.