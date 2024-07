Nowy prezes Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu poszukiwany

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Poprzedniego, Rafała Łysiaka, odwołała rada nadzorcza - poinformował świnoujski magistrat.

Jako przyczynę podano to, że zarządzanie spółką nie spełniło oczekiwań miasta "co miało potwierdzenie w licznych negatywnych opiniach, wyrażanych od długiego czasu przez mieszkańców Świnoujścia".



Chodzi o kursowanie autobusów, zarządzanie miejskimi parkingami i strefą płatnego parkowania.



Rafał Łysiak funkcję prezesa sprawował od 2022 roku. Do czasu wyboru nowego prezesa obowiązki pełnić będzie członek rady nadzorczej spółki.