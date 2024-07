Komunikacja nieskomunikowana, czyli problemy pasażerów spod Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Minuta na rozkładzie, godzina na przystanku. Pasażerowie jadący z centrum miasta w kierunku Mierzyna, Stobna czy Dobrej muszą na pętli tramwajowej Gumieńce czekać nierzadko kilkadziesiąt minut na autobus, mimo że poprzedni odjechał zaledwie minutę przed przyjazdem ich tramwaju.

W rzeczywistości różnica czasu odjazdu autobusu i tramwaju wynosi pół minuty, pasażerowie mogą z okna zatrzymującego się tramwaju zobaczyć odjeżdżający z pętli autobus.



- Jeżdżę z synkiem do rodziców. Czasami jest tak, że tramwaj przyjeżdża, autobus mi odjeżdża, a autobus mam tak, że jeżdżą co godzinę, czasami co dwie, więc muszę czekać albo zamawiać taksówkę - mówi jedna z pasażerek.



Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie tłumaczy, że komunikacja to system naczyń połączonych i nie każda zmiana jest możliwa.



- Na razie z tamtego miejsca nie mamy oficjalnych sygnałów, że ten problem występuje. Natomiast nie zawsze się da zrobić. Na autobus linii 224 można dojechać tramwajem linii 8, przyjechać wcześniej - odpowiada Reszczyński.



ZDiTM zapowiada, że na razie nie planuje żadnych zmian w organizacji połączeń pętli Gumieńce.