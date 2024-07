Inwestycja, która ma odciążyć ruch w Stargardzie

Fot. Urząd Miejski w Stargardzie

Firma Strabag, na zlecenie miasta, rozpoczęła budowę kolejnego odcinka Północnej Obwodnicy Stargardu.

Połączy tym razem ulice Składową i Wieniawskiego na osiedlu Chopina. Nowy odcinek pobiegnie pod przebudowanym wiaduktem przy Składowej, ułatwiając dojazd w stronę Centrum i Śródmieścia. Inwestycja o wartości ponad 25 mln zł otrzymała 17 mln zł rządowego dofinansowania.



Rafał Zając, prezydent Stargardu przyznaje, że wpływ na tempo prac przy obwodnicy miała kontynuowana przez kolej przebudowa wiaduktu. - Musieliśmy poczekać na to, aż kolej przepnie nam infrastrukturę pod wiaduktem na Składowej. Teraz już ten trudniejszy moment jest za nami i dopiąć się do już wybudowanego fragmentu obwodnicy północnej. Wszystkich, którzy niepokoją się zalewaniem, też chcę uspokoić, że tam idzie tak duża infrastruktura odwodnieniowa, że to nie będzie kłopotem - zapewnia Zając.



Kierowcy spodziewają się, że nowy odcinek obwodnicy odciąży zatłoczone Centrum. - Na pewno. I to w dużym stopniu, bo cały ruch teraz kieruje się na Wyszyńskiego ze względu na te mosty. Tam jadąc od Szczecina, to by było super - uważa pan Mirosław.



Łącząca ulice Wieniawskiego, Składową i Podleśną obwodnica ma być gotowa na początku przyszłego roku. Rozpoczęto również projektowanie nowego jej odcinka, który wyprowadzi ruch w kierunku Ronda 15 Południk.