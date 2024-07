Fot. pixabay.com / michaelwedermann (CC0 domena publiczna)

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu są dla Polski symboliczne, przypadają w setną rocznicę uczestnictwa biało-czerwonych w wydarzeniu.

Po raz pierwszy w historii Polskiej reprezentacji pojawi się na niej więcej kobiet niż mężczyzn - mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.



- 113 kobiet i 100 mężczyzn. To jest coś niesamowitego. 213 zawodników jedzie na igrzyska olimpijskie. Liczymy na to, że ta reprezentacja Polski da nam dużo radości... - komentował Piesiewicz.



Artur Dyczewski, dziennikarz Radia Szczecin, który będzie relacjonował Igrzyska we Francji mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" o medalowych marzeniach naszej reprezentacji. Wielkie nadzieje pokładamy między innymi w naszych siatkarzach i tenisistach.



- Umówmy się, to są korty Rolanda Garrosa i Igi Świątek. Iga jest tam oczywiście zdecydowaną faworytką, ale ja też wiem, że igrzyska kreują nowych bohaterów i często też niestety wielcy faworyci żegnają się z marzeniami o medalach - podkreślał Dyczewski.



Igrzyska rozpoczną się za tydzień i potrwają do 11 sierpnia.