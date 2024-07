W Trzebieży ruszają 60. Etapowe Regaty Turystyczne

To najstarsza regatowa impreza w naszym kraju. Trwa nieprzerwanie od 60 lat i organizowana jest przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

Flota przy jubileuszu jest imponująca, duże grono stałych uczestników, ale i wiele młodych załóg. Właśnie trwają przygotowania do uroczystego rozpoczęcia imprezy.- 77 jachtów, 270 osób, więc same siódemki, chociaż to 60. etapowe regaty turystyczne. Dziewięć etapów. Siedem portów, bo w niektórych jesteśmy dwukrotnie. Właśnie martwimy się czy powieje, bo startujemy dość późno - o godzinie 13. Mało jest wiatru, więc wyścig będzie długi - zapowiadała komandor i sędzia regat, Izabela Kidacka.Żeglarze odwiedzą m.in. Nowe Warpno, Wolin, Stepnicę, Świnoujście, Dziwnów i Kamień Pomorski, gdzie będą goszczeni przez włodarzy gmin.Frekwencja i formuła regat dowodzą żeglarskiego potencjału regionu, sprawności organizacyjnej, która towarzyszy każdorazowo kolejnym edycjom regat.