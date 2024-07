Rejs na najpiękniejszych jednostkach

The Tall Ships Races. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Rejs po Odrze na najpiękniejszych jednostkach - to podczas finału The Tall Ships Races w Szczecinie.

Dwa żaglowce - pływająca teraz pod polską banderą Baltic Beauty i holenderski Wylde Swan właśnie rozpoczęły sprzedaż biletów.



Oprócz nich rejsy będą też organizować Kapitan Cook i Sedina, a także statki komercyjne pływające na co dzień po Odrze.



Dodatkowo, wokół Wyspy Grodzkiej co pół godziny będzie kursować tramwaj wodny.



Finał regat wielkich żaglowców rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 5 sierpnia.