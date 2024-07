Dzisiaj tańczy cały Przecław [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tu serduszko puka nie tylko w rytmie cha-cha... W szczecińskim Przecławiu trwa ostatni dzień wydarzenia pt. "Taniec Poza Sferą Miasta".

To liczne zajęcia i warsztaty skupiające pasjonatów tańca.



- Zaczynamy od warsztatów z Nirem de Volff, później joga z Kasią Kanią, a o 17:00 zaczynamy Off Sferę, czyli otwartą przestrzeń dla artystów, którzy zgłaszali się do nas i chcieli zaprezentować swoje prace, a wszystko to odbywa się w Młynie 3D w Przecławiu - mówi Anna Kamińska, gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.



- Podczas zajęć osiągamy stan skupienia, który pozwala znaleźć pokłady nowej energii, oczyścić umysł, ale również czerpać radość, tańczyć i doświadczać... Bardzo się cieszę, że mam możliwość uczestniczenia w tych zajęciach. Jest tu dużo wspaniały tancerzy i artystów. Bardzo dużo się tu dzieje - dodaje Nir de Volff.



- Uczestniczenie w tym i bycie częścią tego projektu było energetyzujące. - W Szczecinie nie ma za wiele tego typu wydarzeń, więc fajnie, że coś takiego się dzieje - podkreślają uczestnicy.



Organizatorami wydarzenia są Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu i Młyn 3D.