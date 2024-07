Wymiana pieców. Jest dofinansowanie

Są pieniądze na ekologiczne ogrzewanie dla mieszkańców Stargardu. Urzędnicy rozdzielają pieniądze na dofinansowanie wymian źródeł ciepła w mieszkaniach.

To łącznie ponad 7,5 miliona złotych. O dotację mogą starać się te osoby, które chcą wymienić swój stary piec na nowsze, bardziej przyjazne środowisku, urządzenie.Można już składać wnioski w tej sprawie. Dokumenty należy przesłać pocztą lub zostawić osobiście w Biurze Obsługi Klienta stargardzkiego Urzędu Miasta.Można też to zrobić za pośrednictwem platformy ePUAP.Pieniądze wystarczą na wymianę pieców w 84 mieszkaniach. Kwoty poszczególnych dotacji będą się wahać od 16,5 do 41 tys. złotych.