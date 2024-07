Sowiecki pomnik runął w dzień "urodzin" PRL-u [WIDEO, ZDJĘCIA]

Relacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sowiecki pomnik "Braterstwa broni" na Placu Wolności w Nowogardzie runął w dzień "urodzin" PRL-u.

Akcja wyburzania została przeprowadzona w ramach dekomunizacji przestrzeni publicznej. Likwidację pomnika sfinansował oddział IPN.



- Będą niszczyć pomnik... - Bardzo dobrze, że burzą. - Taka nieprzyjemna dla nas rzecz, ja sam płaciłem 1 zł na cegiełkę. Takim sposobem to trzeba by było wszystkie bloki wyburzyć, bo to przecież komuniści stawiali. - Tu chyba teraz powstanie fontanna, tak mi się wydaje - mówią mieszkańcy.



- Dla mnie jest to wyjątkowa chwila. Ja tu widzę piękną przestrzeń architektoniczną, z Placu Niepodległości będziemy mieli widok na jezioro. Myślę, ze mieszkańcy szybko zapomną o tym pomniku i będą cieszyli się nową infrastrukturą - dodaje Michał Wiatr, burmistrz Nowogardu.



W Polsce zostało dziewiętnaście pomników minionej epoki, w Zachodniopomorskiem miedzy innymi w Pyrzycach i w Płotach.