Niepewny los Hotelu 104 [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Działający od prawie 40 lat Hotel 104 przy Miejskiej Hali Sportowej w Stargardzie jeszcze tylko przez trzy miesiące będzie dostępny dla klientów. W listopadzie zostanie zamknięty.

O zakończeniu działalności zdecydował zarządzający hotelem Klub Sportowy stargardzkiej Spójni. Obiekt przejmie w zarząd Ośrodek Sportu i Rekreacji, który ma również zaproponować nowe pomysły wykorzystania hotelowych pomieszczeń.



Grzegorz Chudzik, prezes OSiR Stargard przyznaje, że najpierw trzeba będzie ocenić stan budynku.



- Następnym krokiem będzie najprawdopodobniej inwentaryzacja architektoniczno-techniczna, która pozwoli nam odpowiedzieć co będziemy mogli dalej z tym obiektem zrobić? - powiedział.



Zamieszkała w Stargardzie pani Monika jest zaskoczona informacją o planowanym zamknięciu hotelu.



- Nie wyobrażam sobie tego, szczerze mówiąc. Zawsze było to wpisane w architekturę tego miejsca. Dziwi mnie taka informacja. To nie jest żart? - pytała.



- Jestem trochę zaskoczony. Myślę, że to jest błąd, trzeba szukać rozwiązań - ocenił z kolei pan Bogdan.



Wstępnie wiadomo, że OSiR nie zamierza kontynuować hotelowej działalności, jednak bierze pod uwagę utrzymanie miejsc noclegowych dla sport owców i grup zorganizowanych.