TTSR - Już płyną z Kłajpedy... A Kamień Hornu zostanie w Polsce!

Tylko kilkanaście dni dzieli nas od wielkiego żeglarskiego święta, czyli Finału Regat The Tall Ships Races.

Regaty rozpoczęły się 27 czerwca 2024 roku w Kłajpedzie, a zakończą finałowym zlotem w Szczecinie w dniach 2-5 sierpnia.



Klasa A, czyli żaglowce rejowe zdominowana jest przez polskie jednostki, które płyną we wszystkich trzech etapach. Oznacza to, że walczyć będą o prestiżowa nagrodę czyli "Kamień Hornu".



- Mamy bardzo "polską" tę Klasę A; ktokolwiek będzie zwycięzcą tego trzeciego wyścigu Kamień, czyli trofeum regat zostanie w Polsce i będzie to na pewno zwycięzca pod polską banderą, bo jedynie polskie żaglowce będą uczestniczyły w trzech wyścigach TTSR w tym roku - mówi dyrektorka TTSR z ramienia głównego organizatora, czyli angielskiego STI Magda Makowska.



Trzeci i ostatni odcinek przebiega z Mariehamn (Wyspy Alandzkie) do Szczecina. To ponad 400 mil morskich.



Wszystkie jednostki mają pojawić się w szczecińskim porcie 2 sierpnia.



Na szczecińską imprezę żeglarze czekają z niecierpliwością oceniając nasz port jako najlepszego organizatora TTSR. Poprzednie edycje miały miejsce w latach: 2007, 2013 i 2017.