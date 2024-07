Kradli pieniądze z automatów do gier

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Włamywali się do automatów do gier i kradli z nich pieniądze - teraz grozi im nawet 10 lat więzienia.

48-latka i jej o dwa lata młodszy partner z powiatu stargardzkiego, złodziejski proceder uprawiali w Jarosławcu. Policjanci ze Sławna ustali, że para ukradła z kasetek prawie tysiąc złotych w bilonie. Znaleźli przy niej kilka kluczy, którymi otwierali automaty na tzw. "pasówkę".



Oboje trafili do policyjnego aresztu. Jak się okazało, kobieta i mężczyzna mają na swoim koncie inne włamania do automatów do gier. W jednej z nadmorskich miejscowości ukradli około 12 tysięcy złotych. Para już usłyszała zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.