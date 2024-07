Rok temu turystów nad morzem było więcej...

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nad Bałtykiem zbliża się połowa wysokiego sezonu. W tym roku pogoda nie rozpieszczała. Postanowiliśmy sprawdzić, czy niepewna aura wpłynęła na turystykę, i jak lokalni przedsiębiorcy oceniają ze swojego punktu widzenia to lato. Ze wszystkimi pytaniami udaliśmy się do Świnoujścia.

Nadbałtyccy przedsiębiorcy o trwającym sezonie mówią jednym głosem.



- Uważam, że sezon jest gorszy, niż rok temu. Tak samo uważa taksówkarz, który mnie dziś wiózł do pracy. - Myślę, że o połowę to nie, ale o 30 proc. jest mniej turystów. Liczymy, że będzie lepiej - mówili.



Sprzedawcy i gastronomicy w przyszłość patrzą z nadzieją, ale bez pewności, że w sierpniu będzie lepiej. Więcej o przyszłości mówią eksperci od wynajmu apartamentów,



- W zeszłym roku faktycznie było więcej osób i do połowy lipca można powiedzieć, że jest gorzej. Ale teraz - w ostatnich dwóch tygodniach - nie możemy narzekać, bo obłożenie było 100 proc. Na razie mamy rezerwacje na sierpień, więc myślę, że będzie dobrze - powiedziała Patrycja Snopek z biura Sun&Snow.



Choć lato dla przedsiębiorców nie zaczęło się mocnym uderzeniem to do końca wakacji został jeszcze miesiąc i wszystko może się zmienić.