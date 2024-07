Długo wyczekiwana przebudowa ul. Niepodległości w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Trwają przygotowania do przebudowy ulicy Niepodległości, która łączy Centrum i Śródmieście Stargardu z Osiedlem Pyrzyckim.

Remontu domagają się kierowcy i mieszkańcy. To jeden z bardziej obciążonych odcinków, który zapewnia też dojazd do nowych osiedli w podstargardzkim Witkowie. Projekty i warianty przebudowę mieszkańcy będą mogli poznać podczas dzisiejszego spotkania w Szkole Podstawowej Nr. 6 na Osiedlu Pyrzyckim.



Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miejskiego przyznaje, że rozpoczęto wstępnie przymiarki do przebudowy.



- Jest to remont bardzo oczekiwany przez mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że jest to inwestycja konieczna do wykonania, dlatego właśnie zleciliśmy jej projektowanie. Jeszcze w tym roku projekt powinien być gotowy - zapowiedziała.



Dla pani Anny przejazd ulicą Niepodległości jest mało przyjemnym doświadczeniem.



- Do takiego stopnia, że jak deszcz popada, to trzeba jechać okrężnymi drogami - powiedziała.



Natomiast pan Mirosław ma własne określenie tej drogi.



- Ta ulica nie powinna nać się Niepodległości, a Studzienkowa - tyle jest studzienek i podłączeń, że masakra - ocenił.



Spotkanie z projektantami, którzy pokażą swoje pomysły przebudowy ulicy Niepodległości, rozpocznie się o godz. 16.30 w szkole na Osiedlu Pyrzyckim.