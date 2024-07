Policja i mieszkańcy Pogodna apelują o zgłaszanie wszystkich kradzieży

Mieszkańcy szczecińskiego Pogodna mobilizują się w internecie i apelują, żeby zgłaszać nawet najmniejsze kradzieże - to dlatego, że była seria włamań, a do Policji wpłynęło niewiele zgłoszeń.

Złodzieje kradli z garaży, ogródków i domków - narzędzia, metalowe sprzęty i rowery. Internauci wymieniali też konkretne ulice z których coś zginęło, to m.in. Somosierry, Reduty Ordona i Łukasińskiego.Problem w tym, że mieszkańcy nie zgłaszają tych najdrobniejszych kradzieży - mówi jedna z poszkodowanych kobiet.- Apelujemy o to, żeby przejrzeć się co jest, rzeczywiście sprawdzić te ogródki, przed ogródki. Czasem po prostu nie zauważamy, że któreś rzeczy tam były, a póki po nie sięgamy to zazwyczaj nie zauważamy, że coś rzeczywiście gdzieś tam zniknęło. To na pewno nie była pojedyncza akcja do pojedynczego domu, tylko przeszli się po kilku ulicach - mówi poszkodowana kobieta.Jednak zbyt wielu dowodów na to nie ma - mówi aspirant Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- W ostatnim okresie policjanci z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno nie odnotowali zwiększonej liczby włamań na podległym terenie. Aktualnie mają zgłoszone trzy włamania do garaży i mieszkania. Nie ma natomiast zawiadomień o których piszą osoby w mediach społecznościowych. Zwracamy się z apelem, aby o tego typu przypadkach informować policjantów, a nie tylko pisać o tym w mediach społecznościowych - mówi Pankau.Poszkodowani mogą zgłaszać się na Policję lub kontaktować się z administratorem facebookowej grupy " POGODNIAK ".