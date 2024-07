Stargard przeprojektuje ulicę Wyszyńskiego

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Pracownia Architektoniczna Archaid Jacka Szewczyka wygrała przetarg na projekt przebudowy centrum Stargardu.

Tym samym rozpoczęły się przygotowania do jednej z większych inwestycji, która gruntownie zmieni wygląd i funkcje ulic: Wyszyńskiego, Piłsudskiego i Placu Wolności. Rafał Zając, prezydent Stargardu podkreśla, że wybrano najkorzystniejszą ofertę.



- Na tym etapie udało się pozyskać doświadczony zespół projektowy. Przebudowa centrum z pewnością jest miastotwórcza, tam musi pojawić się duża ilość zieleni, meble miejskie, przestrzeń przyjazna do pozostania na chwilę dłużej a nie tylko przebiegnięcia - mówi Zając.



W koncepcji przebudowy centrum założono przede wszystkim, że z ulicy Wyszyńskiego zniknie jedna jezdnia. Prezydent Stargardu wyjaśnia, że będzie to możliwe pod warunkiem, że zostanie oddana do użytku część Północnej Obwodnicy Miasta.



- Kluczem tak naprawdę nie jest walka z kierowcami, bo oni ten przejazd przecież będą mieli. Sensem jest wreszcie spowodowanie, że pieszy też się będzie dobrze czuł w tej przestrzeni. Będzie deptak, podwójne ciągi gastronomii, mnóstwo zieleni, duża fontanna. 20 miesięcy - to jest ten czas na projektowanie - dodaje Zając.



Przebudowa centrum Stargardu ma potrwać do końca obecnej kadencji samorządu. Jej koszt to ponad 100 mln zł. Połowę tej kwoty miasto pozyskało z funduszy unijnych.