Ratownicy edukują na plaży w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra zabawa połączona z edukacją, tak w skrócie wygląda akcja "Bezpieczna plaża" w Świnoujściu. W sobotę, pod okiem ratowników, dzieci mogą przede wszystkim poznać zasady bezpiecznego zachowania na kąpielisku.

Akcja to głównie gry i zabawy dla najmłodszych, ale takie, w których uczą się udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialnego zachowania na plaży - mówi Adam Wąsik, koordynator świnoujskich ratowników. - Są nawet wielkie klocki, stanowisko edukacyjne. Dziś będziemy uczyć małe pociechy, co zrobić w sytuacji, kiedy zgubią się na plaży; a także, co zrobić w sytuacji, gdy potrzebują wezwać pomoc. Będą mogły popracować z ratownikami, pojeździć na quadach, spróbować swoich sił w pierwszej pomocy.



Największą wagę ratownicy przykładają do tego, co zrobić, gdy dziecko się zgubi. Czy najmłodsi tę wiedzę posiadają? - Sam nie wiem. Iść do domu? Iść do ratownika. Najważniejsze, żeby nie chodzić z obcymi - to głosy dzieci.



"Bezpieczna plaża" to akcja, która odbywa się co sobotę przy centrum ratowników na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich między godz. 10 a 17.