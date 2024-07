Widoki Szczecina na płótnach mistrzów [ZDJĘCIA]

Willa Lentza - finisaż. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Goście przybyli do Willi Lentza na finisaż wystawy "Szczecin w malarstwie przełomu XiX i XX" mogli podziwiać widoki Szczecina na płótnach mistrzów.

Dyrektor placówki - Jagoda Kimber - podkreśla wyjątkowość wydarzenia. - Wystawa będzie dostępna do 5 sierpnia, a to ze względu na The Tall Ships Races. To pierwsza tak duża odsłona obrazów mówiących o Szczecinie, niektóre z nich są prezentowane po raz pierwszy - mówi Kimber.



Szczecinianie zauważają, że jest to dobra okazja do tego, aby poznać miasto sprzed lat. - Jesteśmy po raz pierwszy i chcemy zapoznać się z tym, jak Szczecin wyglądał przed laty. Myślę, że finisaż jest wyjątkową okazją, żeby obejrzeć tą wystawę i przeżyć ją. Mieszkam w Szczecinie i to jest w kręgu moich zainteresowań, a Szczecin jest bardzo ciekawy architektonicznie - mówi jeden z mieszkańców.



Część obrazów pozostanie w Willi na dłużej. Będą dostępne w dwóch specjalnie do tego przeznaczonych salach.