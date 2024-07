Literacko na Jarmarku Jakubowym [ZDJĘCIA]

Jarmark Jakubowy Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwustu pięćdziesięciu wystawców z najróżniejszych zakątków Polski i Europy, a wśród nich lokalni księgarze - to na szczecińskim Jarmarku Jakubowym.

Przy katedrze św. Jakuba Apostoła nie zabrakło książkowego busa Instytutu Pamięci Narodowej. Odwiedzający mogą się także zapoznać z propozycjami księgarni Kamienica w Lesie:



- Bus to tylko taka miniatura tego, co mamy w księgarni. Mamy bardzo szeroką ofertę dla młodych osób, mamy komiksy historyczne, całą serię "Wojenna odyseja Antka", mamy też gry planszowe dla naszych najmłodszych uczestników - wymieniała Kamila Rosiak z Instytutu Pamięci Narodowej.



- Na naszym stoisku mamy książki szczecińskich autorów, książki z autografami. Przez pięć dni mamy 12 spotkań autorskich - mówiła Monika Szymanik z Kamienicy w Lesie.



- Na stoisku są moje dwie ostatnie książki - powieść "Późne życie" i wydany parę miesięcy temu "Widok z okna w podróży służbowej", ale jest też książka zbiorowa, rozmowy Filipa Springera z kilkunastoma osobami, zatytułowana "Nie wiem". Myślę, że "nie wiem" to dobre zaproszenie każdej rozmowy - zaznaczyła literaturoznawczyni i pisarka prof. Inga Iwasiów.



Jarmark potrwa w sobotę i w niedzielę do godziny 21.